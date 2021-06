Stalking, estorsione e dà fuoco all’auto dell’ex compagna: arrestato

Un uomo di 45 anni è finito in manette per stalking, estorsione e per aver incendiato l’auto della ex

La Polizia di Frosinone ha arrestato un uomo di 45 anni con l’accusa di stalking, estorsione, sostituzione di persona, danneggiamento e incendio. La misura nasce dopo lunghe indagini che hanno fatto emergere come l’uomo, dopo la scelta dell’ex compagna di troncare la loro relazione, avesse commesso una serie di reati nei confronti della donna.

L’uomo, dopo oltre un anno, mandava a conoscenti della donna e al suo datore di lavoro, video e immagini che ritraevano momenti di intimità dei due durante i loro incontri. Il 45enne minacciava la donna di inviarli anche alla figlia 13enne se non gli avesse ridato i soldi che lui diceva di averle prestato. L’uomo condizionava la vita dell’ex compagna, fino ad arrivare a incendiarle l’automobile.