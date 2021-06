Bollettino coronavirus 19 giugno, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 19 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 19 giugno. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

93 nuovi casi in Emilia-Romagna, nessun decesso

Restano sotto quota cento i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna e non si registrano nuovi decessi. I contagiati sono 93 in più rispetto a ieri, rilevati con 24.222 tamponi. L’età media è di 36,7 anni. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Dei nuovi casi 39 sono asintomatici. La situazione nelle province vede Parma con 27 nuovi positivi, Modena 18, poi Bologna 15, Cesena 7, quindi Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia con 6 nuovi casi e Forlì 4. I guariti sono 325 in più rispetto a ieri, i casi attivi 5.762 (-232), il 95,2% dei quali in isolamento a casa. Continua la diminuzione dei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri), 233 quelli negli altri reparti Covid (-13). Per i vaccini, alle 14 sono state somministrate complessivamente 3.414.472 dosi; sul totale, 1.216.779 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Toscana 62 nuovi casi, un solo decesso

I ricoverati sono 182 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in più). Sono 62 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (61 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 243.809 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 62 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 39% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Oggi sono stati eseguiti 6.758 tamponi molecolari e 12.197 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.602 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.288, -5,2% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 233.679 (95,8% dei casi totali). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 182 (7 in meno rispetto a ieri, meno 3,7%), 38 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 2,7%). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Lucca. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In aggiornamento