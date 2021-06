Cadavere di un uomo trovato in una pineta: ha una ferita alla testa

È giallo a Genova, dove è stato trovato un cadavere, all’interno della pineta ad Arenzano, un quartiere residenziale. Si tratta di un uomo con una ferita alla testa, trovato nella notte.

LEGGI ANCHE: Aereo da turismo precipita e prende fuoco: pilota morto carbonizzato

L’allarme è stato lanciato direttamente dal guardiano della pineta stessa, sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo fosse reduce da una festa in casa di amici. Sono in corso accertamenti per chiarire l’accaduto dato che la ferita alla testa potrebbe averla provocata una caduta accidentale.