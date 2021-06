Uccide il fratello a coltellate: l’omicidio sotto gli occhi della madre

Un uomo di 47 anni è stato ucciso dal fratello a Milano al culmine di una lite presumibilmente per motivi economici. Le coltellate, sferrate nell’abitazione in cui i due vivevano insieme alla madre, non hanno lasciato scampo alla vittima. Sia quest’ultima sia l’assassino erano già noti alle forze dell’ordine. Anche l’autore dell’omicidio è rimasto ferito, tanto che è stato necessario trasportarlo in ospedale in codice rosso.

Una notte drammatica nella provincia di Milano. Una lite in famiglia, nata probabilmente per motivi economici, è culminata nel sangue la notte scorsa. Intorno alle 3.30, nell’abitazione in viale Aretusa in cui due uomini vivevano insieme alla madre, il fratello maggiore ha accoltellato il minore. Quest’ultimo, 47 anni, è morto a causa delle ferite riportate. Inutili i tentativi dei medici di salvarlo. Anche l’autore dell’omicidio è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Le sue condizioni sono critiche. Non è chiaro se si sia anch’egli ferito durante la colluttazione oppure se si sia auto inferto i colpi. L’uomo, 52 anni, è sottoposto ad ogni modo ad una misura cautelare di arresto.

Nell’appartamento in viale Aretusa a Milano, nella notte, sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi necessari a comprendere la dinamica dell’omicidio. Il pm di turno sta coordinando le indagini. Una testimonianza importante per il prosieguo delle indagini sarà quella della madre, la quale era presente in casa al momento del delitto. I due fratelli erano già noti alle forze dell’ordine: entrambi avevano precedenti penali.