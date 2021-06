Belgio, crolla una scuola in costruzione, muoiono 5 operai e 9 feriti

Ad Anversa è crollata una scuola elementare in costruzione e 5 operai sono morti, mentre 9 persone sono rimaste ferite

Dramma in Belgio, ad Anversa, dove una scuola elementare in costruzione è crollata provocando la morte di 5 operai. Nove i feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Due degli operai deceduti sono un portoghese e un romeno.

Secondo quanto si apprende, le impalcature e alcune aree del plesso scolastico in costruzione hanno ceduto e hanno travolto inesorabilmente gli operai che stavano lavorando al cantiere.

Da chiarire la ragione del crollo e secondo l’impresa edile che ha avuto l’incarico dei lavori “è presto” per dire cosa abbia provocato l’incidente.

Leggi anche:—>Morto paziente malato di Covid da più di un anno: non guariva e ha interrotto le cure

Il re del Belgio, Filippo, ha visitato il luogo del crollo ieri, sabato 19 giugno, accompagnato dal primo ministro belga, Alexander De Croo. «Tutti i lavoratori sono devastati», ha detto Frederik Bijnens, direttore manageriale della ditta Democo. «Ora che i servizi di emergenza hanno fatto tutto ciò che hanno potuto, un’accurata indagine inizierà a individuare le cause dell’incidente».