Cts: stop all’obbligo di indossare mascherina dal 28 giugno in zona bianca

Il Cts dà il via libera allo stop di indossare le mascherine a partire dal prossimo 28 giugno in zona bianca

Dal prossimo 28 giugno stop all’obbligo di indossare mascherine all’aperto. È la decisione presa dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts): «Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)».

Secondo gli esperti tuttavia sarebbe opportuno continuare a mantenere le distanze se non si è congiunti, e la mascherina dovrà essere comunque indossata nei luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto in cui c’è rischio di assembramento. Sulla scelta ha influito la percentuale di vaccinazioni somministrate in Italia con oltre il 53% delle persone che ha almeno una dose e il 27% che ha completato con entrambe le dosi.

Intanto resta da affrontare la questione riapertura discoteche di cui si potrebbe discutere nei prossimi giorni (forse potrebbero ripartire dagli inizi di luglio). Attualmente quel che sembra certo è che l’accesso sarà consentito solo con green pass e solo all’aperto. I dubbi sono sull’uso della mascherina una volta aver fatto l’ingresso.

Il presidente di Fi Antonio Tajani ha detto:«Ovunque ci sono assembramenti e feste abusive in locali e lidi. Con il Green Pass mi auguro che si possano togliere le mascherine all’aperto, che non significa smantellare la struttura del commissario Figliuolo. E ciò non significa abbassare la guardia, ma un po’ di libertà non guasta».