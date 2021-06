Smantellato traffico di droga peruviano e cileno a Roma: 15 arresti

Blitz dei carabinieri all’alba nelle province di Roma, Milano e Viterbo dove hanno smantellato un traffico di stupefacenti

Operazione “Santiago” dalle prime luci dell’alba, nell’ambito della quale nelle province di Roma, Milano e Viterbo, i Carabinieri di Roma con la collaborazione dei Comandi Arma territorialmente competenti, hanno arrestato 15 persone, tutte considerate responsabili di traffico illegale di sostanze stupefacenti con aggravante transnazionalità, cessione e detenzione a scopo di spaccio.

Gli arresti sono giunti dopo una lunga inchiesta denominata “Santiago” e condotta tramite attività tecniche svolte tra il 2018 e il 2019. Tutto è cominciato da una nota informativa della direzione centrale servizi Antidroga in merito all’arresto di una donna in Cile, fermata mentre portava 10 kg di cocaina che sarebbero dovuto arrivare a Roma in aereo.