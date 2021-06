Bollettino coronavirus 23 giugno: 951 contagi, 30 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 giugno, con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 951 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 835. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. Sono 198.031 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 192.882. Il tasso di positività è dello 0,5%, ieri era stato dello 0,43%.

Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 18 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 4 (ieri erano stati 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.140, in calo di 149 unità rispetto a ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.255.434, i morti 127.352. I dimessi ed i guariti sono invece 4.059.463, con un incremento di 5.455 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 68.619, in calo di 4.345 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 66.135 persone (-4.178).

Le Regioni

Lazio, 97 nuovi casi, 58 a Roma

“Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-402) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 97 nuovi casi positivi (+23), si registrano 2 decessi (+1), i ricoverati sono 256 (-29). I guariti sono 204, le terapie intensive sono 75 ( = )”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’ 1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4% – aggiunge -. I casi a Roma citta’ sono a quota 58”. Inaugurato oggi un hub vaccinale J&J presso il Cnr di Monterotondo. “Si ringrazia Asl Roma 5, il Cnr e il Comune di Monterotondo” ha detto l’assessore.

55 nuovi casi in Emilia-Romagna e nessun morto

Sono 55 i nuovi positivi al Coronavirus su quasi 16.500 tamponi eseguiti in Emilia-Romagna (0,3%) nelle ultime 24 ore e non si registra nessun decesso. Aumentano i guariti (+517), calano casi attivi (-462) e ricoveri (-7), mentre le vaccinazioni hanno raggiunto quota 3.553.965 per dosi somministrate, 1.289.972 per persone che hanno completato il ciclo. Il 95% dei casi attivi (4.438) è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi positivi, 21 asintomatici, è di 42,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con nuovi 12 casi più 5 nell’Imolese, e Modena e Forlì-Cesena con 10 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-2 rispetto a ieri), 203 quelli negli altri reparti Covid (-5).

In Piemonte 51 positivi, nessun decesso

In Piemonte sono 51 i casi di Covid riportati oggi dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è dello 0,4% rispetto i 14-242 tamponi diagnostici processati dai laboratori (7.997 antigenici), Non c’è stato alcun morto, +179 i guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (- 2 rispetto a ieri), negli altri reparti 200 (- 8). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110, gli attualmente positivi 1.333.

In aggiornamento