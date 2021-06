Bollettino coronavirus 24 giugno, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 24 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. L’aggiornamento con i dati dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 24 giugno. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

In Toscana un altro decesso

Sono 73, età media 39 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registra un decesso: un uomo di 85 anni morto a Prato. Continua il trend di diminuzione dei ricoveri, che oggi sono 142 (-8 rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (-3). Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 244.057 i casi di positività e 6.854 i deceduti. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.648 (96,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 2.555, -3,7% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 6.834 tamponi molecolari e 7.119 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 5.187 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Complessivamente, 2.413 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-90). Sono 10.033 (-664) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

72 nuovi casi in Emilia-Romagna e 9 ricoverati in meno

Sono 72 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, con 27 asintomatici, su oltre 16.600 tamponi eseguiti. Aumentano ancora i guariti (+310) e calano casi attivi (-239) e ricoveri (-9), ma si conta ancora un morto, in provincia di Modena, una donna 96enne. L’età media dei nuovi contagiati di oggi ha 35,5 anni e, tra le province, al primo posto c’è Modena con 21 casi, seguita da Parma (16). I malati attivi sono 4.199, di cui il 94,7% in isolamento con sintomi lievi o nessun sintomo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-2), 196 negli altri reparti Covid (-7). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.593.143 dosi di vaccino. Sul totale, 1.309.445 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In aggiornamento