Omicidio per strada a Napoli: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Un uomo di 30 anni, Antonio Avolio, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Teano, nel quartiere Piscinola, zona nord del capoluogo partenopeo.

Delle indagini si occupano i Carabinieri che sono al momento sul posto. La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento.

Era stato arrestato nel 2016 per estorsione e scarcerato nel 2020, Antonio Avolio. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori Avolio era in sella ad un motociclo Honda SH quando è stato raggiunto da alcuno sconosciuti che hanno esploso diversi colpi. Due hanno raggiunto la vittima, di cui uno alla zona cervicale. Nel 2020 era tornato, dopo la scarcerazione dal carcere di Tolmezzo, nel quartiere. Ora i carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli stanno lavorando per ricostruire le sue frequentazioni degli ultimi mesi.