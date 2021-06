La virtù più grande | Il Vangelo di oggi Venerdì 25 Giugno 2021

Il requisito fondamentale perché avvenga qualsiasi grazia, anche forse più della fede è l’umiltà, la virtù più grande

Liturgia di oggi Venerdì 25 Giugno 2021

VENERDÌ DELLA XII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Il Signore è la forza del suo popolo,

rifugio di salvezza per il suo consacrato.

Salva il tuo popolo, o Signore,

e benedici la tua eredità,

sii loro pastore e sostegno per sempre. (Sal 27,8-9)

Prima Lettura

Sia circonciso ogni maschio in segno di alleanza. Sara ti partorirà un figlio.

Dal libro della Gènesi

Gen 17, 1.9-10.15-22

Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse:

«Io sono dio l’Onnipotente:

cammina davanti a me

e sii integro».

Disse [di nuovo] Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni maschio.

Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei».

Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: «A uno di cento anni può nascere un figlio? E Sara all’età di novant’anni potrà partorire?». Abramo disse a Dio: «Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!». E Dio disse: «No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui.

Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l’anno venturo».

Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo, levandosi in alto.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 127 (128)

R. Benedetto l’uomo che teme il Signore.

Beato chi teme il Signore

e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,

sarai felice e avrai ogni bene. R.

La tua sposa come vite feconda

nell’intimità della tua casa;

i tuoi figli come virgulti d’ulivo

intorno alla tua mensa. R.

Ecco com’è benedetto

l’uomo che teme il Signore.

Ti benedica il Signore da Sion.

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme

tutti i giorni della tua vita! R.

Il Vangelo di oggi Venerdì 25 Giugno 2021

Se vuoi, puoi purificarmi.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 8, 1-4

Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì.

Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi».

Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la sua lebbra fu guarita.

Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va’ invece a mostrarti al sacerdote e presenta l’offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro».

Parola del Signore

La virtù più grande | Il commento al Vangelo di oggi Venerdì 25 Giugno 2021

Il lebbroso chiede a Gesù di poterlo guarire, a patto che Gesù lo voglia. Ci curiamo mai di sapere se Gesù voglia farci quella specifica grazia? Gesù vuole sempre favorirci, ma non ama che noi lo trattiamo come un distributore automatico, per cui ad una richiesta corrisponde forzatamente una risposta. Noi dobbiamo sempre pregare, incessantemente, come ci dice Gesù, ma con rispetto di star parlando con Dio e con un Dio che ci ama.

Più questa consapevolezza sarà grande, maggiore sarà la possibilità che Gesù ci esaudisca, guardando il nostro cuore, dove dovrebbe risiedere il requisito fondamentale perché avvenga qualsiasi grazia, anche forse più della fede: l’umiltà. Questa virtù infatti è talmente grande da contenere tutte le altre, da contenere ogni moto benefico dell’animo umano.