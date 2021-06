Minaccia i passanti con un coltello e sputa sulla gente all’urlo di: “Ammazzo tutti!”

È stato bloccato dalla Polizia locale, un uomo che dava in escandescenza urlando “ammazzo tutti’, armato di coltello da cucina. Il fatto è avvenuto nei pressi di San Pietro, a Roma.

Si tratta di un 46enne francese, visibilmente alterato, brandiva un coltello da cucina verso i passanti, e lo ha puntato al viso di una donna italiana, seduta ad un ristorante di zona, sputando addosso alle persone e ripetendo: “Vi ammazzo tutti”. Gli agenti del I Gruppo Prati lo hanno fermato mentre si dirigeva verso la Basilica di San Pietro.

L’uomo aveva indosso uno zaino con dentro 8 coltelli da cucina. Sul posto anche una volante del Commissariato di polizia Borgo. L’uomo è stato tratto in arresto e affidato alle cure del personale medico per gli accertamenti sanitari del caso. Sono in corso verifiche da parte della polizia.

La denuncia

L’uomo è stato denunciato dalla polizia, al termine degli accertamenti. Lo si apprende da fonti di polizia. A quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Borgo, il cittadino francese era seduto al tavolo di un ristorante quando ha preso un coltello e ha minacciato prima la proprietaria e poi altre persone. L’uomo è stato denunciato per resistenza e lesioni.