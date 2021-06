Discoteche, via libera del Cts a riapertura con Green Pass

La capienza dovrà essere del 50% e sulla data di riapertura sarà il governo a decidere. Ecco le regole del Cts

Il Cts ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca, l’unica attività rimasta ancora chiusa nel nostro Paese. Da lunedì tutta l’Italia sarà bianca e riaperta. Gli esperti del Cts hanno deciso che le discoteche potranno riaprire solo all’aperto e non hanno indicata una data di riapertura perché quella spetterà al governo Draghi.

Si ipotizza che le discoteche possano riaprire ai primi di luglio, forse il 10. Tra le regole fissate dal Cts quella che si potrà entrare in discoteca solo con il Green Pass, quindi, certificato di vaccinazione, guarigione o tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti.

Bisognerà conservare dati e recapiti dei clienti per 14 giorni, per permettere il tracciamento in caso serva. La capienza dovrà essere del 50%, inclusi i dipendenti. A quanto pare, il Cts avrebbe parlato anche di scuola e protocolli per riaprire a settembre. Nel frattempo incombe l’incubo variante Delta, che potrebbe sconvolgere i piani nelle prossime settimane.