Previsioni Meteo DOMANI lunedì 28 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 28vgiugno. Al nord cieli nubi sparse. Al centro cieli sereni nel corso della giornata. Al sud addensamenti serali in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 18 giugno

Nord:

Addensamenti compatti su alpi e prealpi centroccidentali, con rovesci o temporali sparsi tra pomeriggio e sera. Prevalenza di spazi di sereno sul resto del settentrione con al piu’ qualche velatura in transito.

Centro e Sardegna:

Bel tempo con ampio soleggiamento di giorno e cielo stellato di notte.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno sul settore peninsulare e velato sulla Sicilia.

Temperature:

Minime in generale aumento; massime in calo sulla Sicilia meridionale ed in generale aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore più calde. Moderati con raffiche sulle aree alpine e prealpine nelle zone temporalesche.

Mari:

Poco mossi.