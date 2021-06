Rave party senza mascherine né distanziamento: oltre 700 partecipanti

Un rave party senza l’utilizzo delle mascherine né del distanziamento sociale si sta svolgendo in queste ore a Maleo, in provincia di Lodi. A partecipare oltre 700 persone, tra cui – a detta del sindaco – molte ubriache e drogate. Le autorità stanno cercando di disperdere le masse. Il timore è che possa diffondersi la variante Delta: già tra casi, infatti, erano stati registrati nel paese.

Oltre 700 persone si sono riunite questa notte a Maleo, in provincia di Lodi. Un rave party che non ha previsto il rispetto di alcuna misura di restrizione utile ad evitare la diffusione del Covid-19. I partecipanti, presumibilmente negazionisti, infatti, non hanno indossato la mascherina né garantito il distanziamento sociale. Le forze dell’ordine stanno cercando in queste ore di identificare i presenti nonché di disperdere la massa, che tuttora – in circa 500 – stanno ancora ballando alla cava Geroletta. Le operazioni stanno avvenendo in modo «tranquillo». Al momento, infatti, non si registrano feriti. La polizia ritiene che la località possa essere sgomberata prima di sera. Le persone stanno andando via alla spicciolata.

Il timore è che il rave party possa causare la diffusione della variante Delta. Nei giorni scorsi, infatti, a Maleo, in provincia di Lodi, erano già stati registrati tre casi su un totale di dieci positivi. Il bilancio, tuttavia, potrebbe essere in crescita a seguito dell’evento potenzialmente super diffusore.

Il commento del sindaco sul rave party

“Tuttora sono lì delle persone e purtroppo ora si stanno disperdendo ovunque, alcuni ubriachi o drogati e qualcuno, a Maleo, ha già segnalato persone nel parco giochi comunale per bisogni fisiologici. Speriamo tutto questo finisca presto”. Queste le parole di condanna di Dante Sguazzi, sindaco di Maleo, in merito al rave party organizzato alla cava Geroletta.

