Blitz antimafia della polizia in corso per estorsioni e traffico droga

La polizia sta effettuando un’ampia operazione antimafia contro Cosa Nostra con diversi arresti per estorsioni e traffico droga

Operazione antimafia della polizia di Caltanissetta in corso contro Cosa Nostra. I poliziotti stanno eseguendo diversi arresti di persone indagate per associazione di stampo mafioso per estorsioni e traffico di stupefacenti.

Leggi anche:—>Stati Uniti, giudice federale respinge ricorsi antitrust contro Facebook

Dall’inchiesta si è appurato che uno degli arrestati abbia rimesso in piedi la famiglia mafiosa di Caltanissetta. In mattinata verranno dati ulteriori dettagli in merito da parte della Procura.