Assegno unico per le famiglie: ecco come fare richiesta

Tantissime le richieste. Per fare domande bisogna collegarsi sul sito dell’Inps e seguire le istruzioni. Ecco chi ne ha diritto

Parte oggi la possibilità di fare richiesta per l’assegno unico, il bonus che può richiedere chiunque un nucleo familiare con figli minori di 18 anni. Boom di domande sul sito dell’Inps che, al momento, conta già più di 30mila domande. Questo nuovo bonus è un come incentivo alla natalità e alle famiglie. E’ possibile usufruirne anche se si è percettori del reddito di cittadinanza.

COME RICHIEDERLO

Il primo requisito è quello di essere genitori di figli minori a proprio carico. Bisogna essere cittadini italiani o europei con regolare permesso di soggiorno, per i lavoratori dipendenti è necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata minima di sei mesi.

L’assegno spetta qualora il nucleo familiare abbia un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro. In ogni caso verrà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, per una cifra non superiore a 167,5 euro per figlio.

LEGGI ANCHE: Fisco, via libera alla riforma: taglio Irpef, riduzione dell’Iva, addio a microtasse e patrimoniale



Per i nuclei familiari con almeno tre figli minorenni l’importo può raggiungere i 217,8 euro. L’assegno unico temporaneo è incompatibile con gli assegni al nucleo familiare.

La richiesta può essere effettuata tramite il sito web dell’Inps. E’ sufficiente autenticarsi SPID,CNS,CIE o pin. Si potrà chiamare il Contact Center Integrato dell’Inps al numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o usufruire dei servizi offerti dai vari patronati.