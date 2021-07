Sparano per rubargli il motorino ma il proiettile viene fermato dall’agenda

Alcuni sconosciuti lo bloccano e tentano di rubargli il motorino. Lui riesce a divincolarsi e a scappare ma i malviventi gli sparano contro un colpo di pistola che si confisca nello zainetto e viene provvidenzialmente bloccato da un’agendina con una copertina spessa.

Il fatto, che sembra uscito da un film è accaduto a Torre Annunziata (Napoli) e dell’episodio ne danno oggi notizia organi di informazione. Il giovane ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Boscoreale, la sua città di residenza, solo dopo essersi reso conto di quanto accaduto nell’azienda di Castellammare di Stabia dove lavora.

Secondo quanto raccontato ai militari dell’Arma, del colpo miracolosamente ‘fermato’ si è accorto solo diverse ore dopo l’accaduto, quando giunto sul posto di lavoro ha notato il foro. Ai carabinieri ha consegnato l’agenda da dove è stata estratta poi l’ogiva. Il racconto al vaglio dei carabinieri parte dalle 3.30-4 del mattino di martedì, quando il giovane ha lasciato la sua casa di Boscoreale, si è immesso in via Settetermini, nel quartiere Penniniello, per dirigersi a lavoro. Qui è stato bloccato da due sconosciuti che gli hanno chiesto di scendere dal motorino.

Il giovane è riuscito a divincolarsi ed è scappato sempre in sella al mezzo. Qui avrebbe avvertito un rumore, senza però dare particolare peso alla cosa. La scoperta, come detto, soltanto una volta giunto a Castellammare.