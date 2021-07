Bollettino coronavirus 2 luglio: 794 contagi, 28 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21. Sono 199.238 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 188.474. Il tasso di positività è 0,4% (ieri 0,46%).

Sono 213 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo 16 di rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 3 – in Campania, Piemonte e Sicilia – (ieri erano stati 7 ). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.469 , in calo di 63 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.261.582, i morti 127.615. I dimessi ed i guariti sono invece 4.086.188, con un incremento di 2.345 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 47.779, in calo di 1.579 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 46.097 persone (-1.500).

Le Regioni

In Lombardia nessun morto e 143 positivi

Sono 143 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia 36.933 tamponi eseguiti, una percentuale quindi dello 0,3%, nel giorno in cui non si è registrato, dopo nove mesi, nessun decesso per Covid. Il totale dei morti da inizio pandemia resta di 33.782 Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive che sono 47 (-2) e 196 negli altri reparti (-6). ) Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 61 a Milano (di cui 32 in città), 16 a Cremona, 15 a Varese, 11 a Brescia, 8 a Monza e Bergamo, 4 a Como e Mantova, 4 a Lodi, 2 a Lecco, 1 a Sondrio e nessuno a Pavia.

In Sicilia 115 i nuovi positivi, 5 le vittime

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende a 0,8% ieri era all’1,3%. La Regione scende oggi al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia. Le vittime di oggi sono 5 e portano il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.725 con una diminuzione di 160 casi. I guariti sono 270. Negli ospedali i ricoverati sono 173, 4 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 19, uno in più rispetto a ieri. La situazione nelle province a Palermo 10 i nuovi casi, Catania 22, Messina 2, Siracusa 2, Trapani 24, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 5.

In Campania 98 positivi

Sono 98, in Campania, i casi positivi al Covid su 6.200 tamponi molecolari esaminati. Risale leggermente l’indice di positività che ieri era pari all’1,46% ed oggi è 1,58%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, si registrano 11 nuovi decessi. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva (ieri 19 e oggi 18), e in degenza (oggi 212 e ieri 217).

In Emilia Romagna 46 nuovi casi e due decessi

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 194 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.963.I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.707 (-150 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.510 (-144), il 92,7% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano due decessi, entrambi in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 60 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione salgono quindi a 13.264. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2), 175 quelli negli altri reparti Covid (-4). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri), 1 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 11 a Bologna (invariato), 2 a Ferrara (invariato), 1 a Rimini (invariato rispetto a ieri). Nessun ricovero in terapia intensiva a Imola, Ravenna e Forlì (come ieri). Così anche a Piacenza e a Cesena (aziende in ciascuna delle quali ieri se ne registrava 1).

Piemonte, nessun decesso e 25 nuovi contagi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 25 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,1% di 20.961 tamponi eseguiti, di cui 15.316 antigenici. Dei 25 nuovi casi, gli asintomatici sono 9 (36%). I casi sono 5 di screening, 17 contatti di caso, 3 con indagine in corso 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali e 1 in ambito scolastico, 23 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.997, di cui 29.600 Alessandria, 17.496 Asti, 11.533 Biella, 52.949 Cuneo, 28.271 Novara, 196.416 Torino, 13.748 Vercelli, 12.984 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 11, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 139 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 614. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.459.306 (+ 20.961 rispetto a ieri), di cui 1.780.051 risultati negativi.

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 354.537(+ 49 rispetto a ieri), 27.968 Alessandria, 16.760 Asti, 11.040 Biella, 51.432 Cuneo, 27.279 Novara, 190.429 Torino, 13.179 Vercelli, 12.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e 2.419 in fase di definizione.

In Sardegna 25 nuovi casi di positività, nessun decesso

Non ci registrano nuovi decessi in Sardegna, i casi di positività al Coronavirus sono 25, i test in più eseguiti sono poco più di 3mila: sono i dati dell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. In ospedale restano ricoverati 42 pazienti (-1 rispetto all’ultimo bollettino), 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.268, 28 quelle in più guarite.

Sul territorio, dei 57.271 casi positivi complessivamente accertati, 15.010 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.702 (+4) nel Sud Sardegna, 5.166 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.414 (+13) a Sassari.

In aggiornamento