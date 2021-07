Auto in fiamme dopo scontro frontale: 16enne muore, amica gravemente ferita

Una ragazza di 16 anni è morta a Carbonia, in Sardegna, a seguito di uno scontro frontale su via Gramsci con un’altra vettura, che ha provocato un incendio. Una coetanea è attualmente ricoverata in gravi condizioni, mentre altri due giovani sono rimasti lievemente feriti. Il diciottenne che era alla guida è accusato di omicidio stradale. I Carabinieri avranno il compito di chiarire la dinamica dell’incidente.

Dramma a Carbonia, nel centro abitato del Sulcis. Una sedicenne è morta a seguito di un incidente, mentre una coetanea è rimasta gravemente ferita. Le due ragazze viaggiavano, insieme ad altri due amici, a bordo di una Opel Corsa guidata da un diciottenne. L’auto si è schiantata in via Gramsci contro una Ford Focus condotta da un uomo di 36 anni. Il frontale ha provocato un incendio. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri del Radiomobile di Carbonia e degli operatori sanitari del 118. Questi ultimi, tuttavia, non sono riusciti a salvare la vita alla vittima. L’amica quindicenne è stata trasportata in codice rosso in ospedale ed è attualmente in prognosi riservata. Gli altri due hanno riportato fratture, traumi e ustioni, ma non sono in pericolo di vita. È rimasto lievemente ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta.

LEGGI ANCHE -> Donne investite in un campo di mais: ascoltato guidatore del mezzo agricolo

La dinamica del frontale

I Carabinieri di Carbonia, coordinati dal maresciallo Lucia Dilio, avranno il compito di chiarire la dinamica dell’incidente che ha causato la morte della sedicenne. I rilievi necessari sono stati effettuati dalla Stradale nelle scorse ore. La Opel Corsa con a bordo i quattro giovani, in base ad una prima ricostruzione, stava percorrendo via Gramsci quando, per cause ancora da comprendere, si è schiantata contro la Ford Focus condotta dal trentaseienne. A causa dell’impatto frontale l’auto su cui viaggiava la vittima è finita contro la saracinesca di un negozio ed è stata avvolta dalle fiamme. Il diciottenne alla guida è stato denunciato per omicidio stradale.