Bollettino coronavirus 7 luglio: 1.010 contagi, 14 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24. Sono 177.977 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 74.649. Il tasso di positività è dello 0,56%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,47% di ieri.

Sono 180 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 7 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 8, mentre ieri erano stati 11. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

La soglia dei mille contagi giornalieri non veniva raggiunta dal 19 giugno. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.265.714, i morti 127.718. I dimessi ed i guariti sono invece 4.096.156, con un incremento di 1.735 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 41.840, in calo di 739 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 40.426 persone (-695).

Le Regioni

In Lombardia 100 positivi e zero morti

Con 31.940 tamponi effettuati è di cento il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia (lo 0,3%) . Un numero mai così basso dal 19 agosto, quando i casi furono 91. In regione non si è registrato nessun decesso. Il numero dei morti da inizio pandemia (33.791) resta quindi invariato. Cala invece il numero dei ricoverati che sono 44 (uno meno di ieri) in terapia intensiva e 150 (-8) negli altri reparti. Per quanto riguarda le province, sono 55 i casi segnalati a Milano, di cui 40 in città, 9 a Bergamo, Varese e Lodi, 5 a Pavia e Mantova, 4 a Brescia e Como e zero a Cremona, Lecco e Monza.

In Toscana; un altro decesso, da inizio pandemia 6.887

In Toscana sono 244.625 i casi di positività al Coronavirus, 41 in più rispetto a ieri. I nuovi casi, età media 34 anni, sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 5.790 tamponi molecolari e 3.269 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.822 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,9% è risultato positivo. Oggi si registra il decesso di un uomo di 75 anni in provincia di Grosseto che porta il totale da inizio pandemia a 6.887. Sempre in calo i ricoveri: sono 86, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 17 in terapia intensiva, 1 in più. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.298 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.440, -2,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.354 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (36 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%). Sono 7.790 (196 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 9 casi in più rispetto a ieri, Prato 3, Pistoia 2, Massa Carrara zero, Lucca 9, Pisa 3, Livorno 2, Arezzo 3, Siena 4, Grosseto 6.

In Piemonte 31 positivi, -18 ricoverati

Scende a 6 il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte grazie al -3 registrato oggi dall’Unità di crisi della Regione. Negli altri reparti, i pazienti sono 69, con un calo di 15 rispetto a ieri. Per il nono giorno consecutivo non ci sono stati decessi legati al Covid, i nuovi casi positivi sono 31, con un tasso dello 0,3% rispetto agli 1.819 tamponi diagnostici processati (7.037 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 624, il numero dei guariti cresce di 47 unità.

