Previsioni Meteo OGGI mercoledì 7 | cieli sereni

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 7 luglio. Al nord cieli prevalentemente sereni con poche nuvole. Al centro cieli coperti nel corso della giornata. Al sud previsti schiarimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 7 luglio

Nord:

Su Valle d’aosta, Piemonte occidentale e settori nord di Lombardia e Piemonte nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolati temporali associati dalla tarda mattina/metà giornata e fino la tarda sera; variabile sul restante settore alpino e prealpino con addensamenti maggiori e possibili brevi rovesci o temporali associati fino la tarda sera su nord Veneto e Trentino-alto adige; cielo prevalentemente sereno sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Cielo inizialmente sereno, con moderata nuvolosità medio-alta in transito pomeridiano sulla Sardegna e in trasferimento serale tra Umbria, Toscana e Marche.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno su tutto il meridione.

Temperature:

Minime stazionarie su Valle d’aosta e Sardegna meridionale, in generale aumento sul resto d’Italia; massime in calo su Valle d’aosta e stazionarie su Piemonte e nord Lombardia, in generale aumento sul resto d’Italia con valori elevati su isole maggiori, Emilia-romagna e centro-sud, anche oltre 38°c su Puglia e Basilicata e, localmente, su Sardegna ed Emilia-romagna centro orientale.

Venti:

Mediamente deboli variabili, con residui rinforzi settentrionali al mattino sulla puglia meridionale e a prevalente regime di brezza lungo le aree costiere nel pomeriggio mari

Mari

Mossi mare e canale di Sardegna e mossi, con moto ondoso in diminuzione, basso adriatico e ionio; poco mossi i restanti mari, localmente mosso per fine giornata il tirreno occidentale.