Grande successo per la settimana lavorativa di 4 giorni: gli esiti dei test

I test sono durati 4 anni e si sono svolti in Islanda, dove l’esperimento ha riscosso un “successo travolgente”

In Islanda, per 4 anni, si è svolto un interessantissimo esperimento inerente la settimana lavorativa da 4 giorni. Quella che appariva come utopia è ora realtà. Come spiega la BBC, gli scienziati islandesi hanno dato conferma che molti dipendenti pubblici con questo metodo hanno mantenuto lo stesso stipendio facendo meno ore ed essendo nella maggior parte dei casi più produttivi, senza avere cali.

Gli stessi lavoratori hanno detto di sentirsi meno stressati e che riducendo l’orario di lavoro la loro salute è migliorata e con essa l’equilibrio vita-lavoro.

Leggi anche:—>Covid, Francia ai suoi cittadini:«Non andate in vacanza in Spagna e Portogallo»

Ma questo non è l’unico esperimento di settimana lavorativa di 4 giorni. Stesso metodo è stato sperimentato in Spagna e Nuova Zelanda, senza ritocchi allo stipendio. Qui però l’esperimento ha coinvolto un paio di imprese, mentre in Islanda oltre 2.500 lavoratori di diverse realtà del settore pubblico. Costoro hanno lavorato invece di 40 ore a settimana, 35 ore, ergo un’ora in meno ogni giorno. Gli esiti hanno portato i sindacati del posto a rinegoziare i modelli di lavoro. Attualmente, l’86% della forza lavoro in Islanda ha orari più brevi, ma lo stipendio resta sempre uguale.