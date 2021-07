Sequestrato mega carico di cocaina in un camion: un arresto

I carabinieri di Gioia Tauro hanno intercettato un tir che trasportava un maxi carico di cocaina. Arrestato l’autista

I carabinieri di Gioia Tauro (Reggio Calabria) hanno sequestrato un mega carico di cocaina rinvenuto in un tir. I militari si sono insospettiti per l’andatura sospetta del camion che da Reggio Calabria stava percorrendo l’A2 direzione Salerno. I carabinieri hanno deciso di controllare il mezzo.

Alla guida del tir c’era un uomo di 38 anni bosniaco incensurato, che si è molto agitato durante il controllo. Perquisendo in maniera più approfondita, infatti, i carabinieri hanno trovato 4 borsoni contenenti 100 panetti di cocaina, nascosti in un gavone laterale, nella parte inferiore del tir.

Sul posto sono sopraggiunte altre pattuglie per i rilievi. I militari hanno arrestato il 38enne. Dagli accertamenti si stima che la droga che pesava in toto 117,486 kg, avrebbe potuto fruttare dalla vendita circa 7 milioni di euro, considerando che il costo della cocaina al grammo varia dai 55 agli 80 euro per il consumatore finale.

Leggi anche:—>Covid, Francia ai suoi cittadini:«Non andate in vacanza in Spagna e Portogallo»

L’uomo è in stato di arresto con l’accusa di detenzione e trasporto illecito di droga, con l’aggravante dell’enorme quantità di stupefacenti che trasportava. Ora è nel carcere di Palmi (Reggio Calabria).