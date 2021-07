Si sblocca il nodo Rai: Carlo Fuortes nuovo amministratore delegato

Draghi prova a chiudere in Rai con la nomina di Fuortes. Chi è il nuovo amministratore delegato e cosa ne pensa il mondo politico

Dopo l’ok alla riforma della Giustizia della ministra Cartabia, il Governo Draghi è al lavoro per risolvere un altro importante dossier entro la fine di luglio: le nomine Rai. Mario Draghi, in accordo con il ministro dell’Economia e Finanze Daniele Franco, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei ministri Marinella Soldi e quale componente del Consiglio di amministrazione Carlo Fuortes come Amministratore delegato della Rai. Marinella Soldi, già manager televisiva internazionale, è attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo.

CHI E’ CARLO FUORTES

61 anni, Fuortes è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università La Sapienza ed è stato allievo di famosi economisti come Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa. Attualmente ricopre il ruolo il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma dal 2013 ed era confermato fino al 2025. Dal 2003 al 2015 è stato Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, gestendo l’Auditorium Parco della Musica. Dal 2012 al 2013 è stato Commissario straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e direttore generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma dal 2002 al 2003.

Nel luglio 2015 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Legion d’Onore della Repubblica di Francia e, nel dicembre 2015, del Franco Cuomo International Award per la sezione Teatro. Manager ed economista nel suo curriculum vanta “da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei statali e comunali, sovrintendenze, associazioni di settore e Istituzioni culturali”.

LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO

La proposta della nomina di Fuortes è stata accolta in modo positivo da quasi tutte le forze politiche, con una eccezione. “Congratulazioni a Carlo Fuortes, designato nuovo Ad Rai. Abbiamo lavorato insieme per rilanciare OperaRoma, oggi tra i più grandi enti lirici al mondo. La sua competenza e la sua passione saranno preziose per la tv pubblica. Grazie Carlo. Per la Rai la scelta migliore” scrive su Twitter la sindaca di Roma ed esponente del M5S Virginia Raggi. Per il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi: “Con Fuortes (dopo l’ottimo lavoro a Roma) e Soldi il presidente Draghi fa ripartire la Rai. Una sconfitta per certi partiti che hanno tentato fino all’ultimo di bloccare il cambiamento, M5s-Conte in primis. Professionalità e competenza per far tornare qualità e pluralismo in Rai“.

Soddisfazione anche da Forza Italia dove il senatore Francesco Giro ritiene “Carlo Fuortes è un professionista serio e alla Rai può fare un ottimo lavoro. Con Carlo Fuortes l’azienda pubblica potrà ulteriormente consolidare il suo protagonismo culturale e, dopo la crisi pandemica, sviluppare forme e linguaggi nuovi con una particolare attenzione all’integrazione dei linguaggi sempre più diversificati e plurali della comunicazione. I giovani in questo sforzo dovranno trovare uno spazio e un ruolo sempre più attivo e partecipe“.

Complimenti anche dal Pd. Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd e ex Presidente dell’Auditorium di Roma scrive: “La proposta di Carlo Fuortes per la Rai assicura una professionalità di grande valore alla più importante azienda culturale italiana. Nel 2003, in qualità di Presidente dell’Auditorium, proposi al Consiglio di Amministrazione di nominarlo Amministratore delegato. Ho avuto, così, con lui straordinari anni di collaborazione e amicizia. In tutta la sua prestigiosa attività, Fuortes ha saputo collaborare con diversi Sindaci di Roma, di qualsiasi orientamento politico. Rimanendo fedele esclusivamente al merito del suo impegno e alle istituzioni che ha servito. Gli rivolgo i miei più cari auguri di buon lavoro“. Congratulazioni dai capigruppo di LeU Loredana De Petris e Federico Fornaro. Plaude anche Fratelli d’Italia. Il responsabile cultura di FDI e commissario di Vigilanza Rai, Federico Mollicone, ritiene un’ottima notizia quella di Fuortes ad Rai che “sarà festeggiata dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma”.

Malumore invece nella Lega. Per la senatrice e sottosegretario della Lega Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura del partito “Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il PD, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all’azienda. Scelta sorprendente”.