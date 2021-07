70 minori italiani bloccati a Malta causa Covid e «senza terapie»

Secondo il legale Grimaldi, incaricato dalla mamma di una ragazza di Portici (Napoli), 21 minori sono positivi e «senza terapie»

Sono circa 70 i ragazzi italiani minorenni che si trovano in vacanza a Malta e sono bloccati perché 21 di loro sono positivi asintomatici. Lo ha comunicato Erich Grimaldi, presidente del comitato Cura Domiciliare Covid 19, incaricato dalla mamma di una ragazza di Portici (Napoli) per assicurare assistenza alla figlia e agli altri ragazzi.

I ragazzi sono andati in vacanza a Malta tramite sovvenzione parziale Inps e un’agenzia di Ascoli Piceno. «Ora, a causa dei contagi», dice Grimaldi, «sono rimasti in un albergo a loro spese e senza terapia, dall’ inizio della settimana».

Grimaldi si è messo all’opera per mettere la madre in contatto con un medico del comitato che possa prendersi cura a distanza della ragazza e della famiglia. Le comitive di teenager europei che sono tornate a Malta hanno fatto sì rivivere le strade ma hanno anche fatto risalire i contagi.

L’Ambasciata italiana a La Valletta afferma in un post su Fb che sarà garantita tutta l’assistenza necessaria ai suddetti ragazzi «in raccordo con le competenti Autorità maltesi: il personale della sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati». Secondo le regole maltesi, in caso di positività l’isolamento è obbligatorio e a pagamento fino a doppio tampone negativo.

Il vicepremier e ministro per la Salute Chris Fearne ha comunicato che dal 14 luglio a Malta si potrà entrare solo con certificato di avvenuta vaccinazione (maltese, Green Pass Ue o Nhs) da almeno 14 giorni. Ha inoltre disposto, sempre dal 14 luglio, la chiusura di tutte le scuole di lingua.