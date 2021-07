Bollettino coronavirus 10 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 10 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Nel Lazio 176 nuovi positivi, 115 a Roma

Oggi nel Lazio si registrano 176 casi di nuovi positivi (+41), 3 decessi, come ieri mentre i ricoverati sono scesi di 4 unità e ammontano a 131. Lo rende noto l’assessore alla sanità Alessio D’Amato comunicando che sono stati eseguiti quasi 8 mila tamponi nel Lazio (-274) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test. I guariti sono 140, le terapie intensive sono 26 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma sono 115.

In Emilia-Romagna 96 nuovi casi e due morti

Sfiora ancora quota cento il numero di nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 96 quelli comunicati oggi dalla Regione sulla base di poco più di 20.300 tamponi. L’età media cala ancora, di 31 anni. Tra le province il maggior numero di casi si concentra a Parma (21), seguita da Piacenza (16 e poi Bologna (14), Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 12). Negli ospedali il trend di calo dei ricoveri prosegue: i pazienti in terapia intensiva sono 13 (due in meno da ieri), 153 quelli negli altri reparti Covid (due in meno). Oggi si registrano tuttavia due morti: una 89enne a Reggio Emilia e una 73enne a Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.268. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.214 (+20 rispetto a ieri), di cui il 92,5% in isolamento domiciliare.

Toscana, 63 nuovi contagi nessun over 80, tasso 0,64%

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 63 su 9.860 test di cui 5.429 tamponi molecolari e 4.431 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,64% (1,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani nel consueto aggiornamento fatto usando i social network sottolineando che non c’è “nessun nuovo contagio negli over 80”. Rispetto a ieri c’è un lieve calo dei nuovi contagi (erano stati 79) su un numero superiore di esami (10.289 effettuati di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi) ma anche un tasso più alto rispetto ad oggi (era 0,77%).

