Previsioni Meteo DOMANI domenica 11 | cieli sereni

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 11 luglio. Al nord cieli prevalentemente sereni con possibili precipitazioni scarse. Al centro sereni tutto il giorno. Al sud bel tempo generale cono cielo sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 11 luglio

Nord:

Al mattino addensamenti compatti su Lombardia centrosettentrionale e rilievi del triveneto con deboli rovesci e qualche temporale, in successiva graduale riduzione con ampie schiarite pomeridiane; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna:

Condizioni stabili e ben soleggiate, a parte modesta nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna attesa a ridosso della dorsale appenninica.

Sud e Sicilia:

Al primo mattino annuvolamenti bassi e stratiformi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, ma in successivo rapido dissolvimento con cielo sereno; sul restante meridione ampio e prevalente soleggiamento, salvo qualche nube in più attesa tra mattina e pomeriggio sui rilievi appenninici, dove non si esclude la possibilità di qualche sporadico piovasco associato.

Temperature:

Minime in aumento sulle aree pianeggianti del nord, rilievi altoatesini e friulani, Sardegna, Toscana settentrionale, rilievi marchigiani ed abruzzesi, basso Lazio, Molise e Campania centrosettentrionale; in calo su Salento, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia; stazionarie altrove; massime in lieve rialzo su Valle d’aosta, Piemonte, Lombardia, veneto centromeridionale, zone pianeggianti friulane, Emilia-romagna, Sardegna, Marche, basso Lazio ed Abruzzo; in diminuzione nell’entroterra siciliano; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su isole maggiori e centro-sud peninsulare; deboli variabili al nord con locali rinforzi settentrionali sulle coste dell’alto adriatico.

Mari:

Generalmente poco mossi mare e canale di Sardegna, basso tirreno ad ovest ed alto adriatico; mossi i restanti bacini con moto ondoso in attenuazione sul medio e basso adriatico dal pomeriggio.