Variante Delta, Pfizer fa un “aggiornamento” al vaccino

Dai dati esaminati dall’Iss emerge che con due dosi di vaccino c’è una copertura fino al 100% da ricoveri e morti

Pfizer ha sviluppato un vaccino anti Covid-19 contro la variante Delta e intende sperimentarne l’efficacia. Lo hanno comunicato gli stessi produttori. L’aggiornamento del farmaco è avvenuto a Magonza e l’azienda farmaceutica vuole cominciare la sperimentazione ad agosto. Il farmaco è sempre basato su Rna messaggero (mRna) e stavolta hanno utilizzato l’intera proteina Spike con le mutazioni della variante Delta.

Nel frattempo, nel nostro Paese il Covid sembra tornare a dar fastidio: per il terzo giorno consecutivo infatti i nuovi contagi sono oltre mille e l’indice di contagio Rt si è alzato leggermente, da 0,63 a 0,66 con un’incidenza che va da 9 a 11 casi ogni 100mila abitanti.

In Lombardia la variante Delta sta prendendo sempre più piede: «I primi sette giorni di luglio segnalano Alpha al 24% (142 casi) e Delta al 45% (270 casi), sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite in 7 giorni», ha detto l’assessore al Welfare Lombardia, Letizia Moratti.

La nota positiva, per l’Iss, è che la protezione dei vaccini contro decessi e ricoveri è fino al 100%. Completando le due somministrazioni, c’è un’efficacia dell’80% per proteggere dall’infezione e fino al 100% per tutelare dalle forme gravi di Covid, per ogni fascia di età.

Con l’avanzare della campagna vaccinale, spiega Brusaferro, l’età media dei nuovi casi è adesso 31 anni, quella dei ricoverati in reparto 52 anni, 63 per ricoverati in terapia intensiva, 78 per i decessi.