Covid, Lituania allenta restrizioni per l’ingresso dei turisti

Dal 7 luglio i viaggiatori che provengono da zone in categoria arancione (giallo) e verde possono recarsi nel Paese senza obbligo di quarantena all’arrivo

La Lituania ha allentato le restrizioni per l’ingresso nel Paese dopo le recenti indicazioni dell’Ecdc. Dal 7 luglio, i viaggiatori che provengono da Paesi in categoria arancione (giallo) e verde con test Covid negativo possono visitare la Lituania senza quarantena obbligatoria all’arrivo, mentre ai visitatori provenienti dagli stessi Paesi che hanno terminato la vaccinazione completa o sono guariti dal virus non si richiede di sottoporsi al test.

I funzionari di Lithuania Travel, agenzia nazionale sviluppo turistico, hanno garantito che le imprese del settore turistico del posto sono pronte per una stagione estiva di totale attività e intendono dare il benvenuto ai turisti stranieri.

«In tutto il mondo, le aziende che si occupano di ospitalità, ristorazione e turismo hanno dovuto affrontare una serie di difficili sfide nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, dato che la quarantena in Lituania è stata abolita, siamo finalmente in grado di accogliere i turisti che soddisfano i criteri dell’Ecdc: un passo avanti che prevediamo contribuisca significativamente alla ripresa delle aziende legate al turismo. In Lituania si può ora viaggiare senza problemi, perciò ci auguriamo che il tempo trascorso nelle nostre città e nella natura lituana aiuti i visitatori a superare quanto abbiamo vissuto e a godersi un meritato relax», ha detto Inga Valentonienė, responsabile Prodotto Turismo e Marketing di Lithuania Travel.

«Le brevi distanze interne della Lituania, l’abbondanza di itinerari per il campeggio e le opzioni di viaggio economicamente convenienti rendono il paese perfetto per una vacanza estiva per i visitatori che giungono in aereo, auto, traghetto o treno. Dai voli in mongolfiera nel cielo di Vilnius alla visita del sito Unesco di Curonian Spit, dove è possibile concedersi lussuosi trattamenti termali, la Lituania ha qualcosa in serbo per tutti. Dato che la maggior parte di attrazioni turistiche sono ora aperte in Lituania, i visitatori possono facilmente andare alla scoperta del paese con minime limitazioni relative agli eventi al chiuso e all’uso delle mascherine», ha chiosato.