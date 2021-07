Venezuela, arrestato a Caracas l’oppositore Freddy Guevara

L’accusa è di «legami con gruppi estremisti e paramilitari associati al governo colombiano». Ecco cos’è successo

L’intelligence (Sebin) ha arrestato l’oppositore venezuelano Freddy Guevara. L’ordinanza di arresto nei confronti dell’uomo parla di «legami con gruppi estremisti e paramilitari associati al governo colombiano», come dichiarato dal procuratore generale Tarek William Saab. Guevara è accusato di reati inerenti il terrorismo e tradimento. Secondo la Bbc, Guevara si trovava a bordo della sua auto al momento dell’arresto, avvenuto a Caracas.

Guevara era alleato di Juan Guaidó ed era andato via nel settembre scorso dall’ambasciata cilena a Caracas, in cui si era rifugiato nel 2017. Guevara ha aveva ricevuto la grazia del presidente venezuelano Nicolas Maduro con altre decine di oppositori prima delle elezioni parlamentari occorse a dicembre.

Ieri Guaidó ha denunciato che la sua casa era circondata da agenti. «Gli spari, le intimidazioni e le minacce non ci fermeranno», ha detto. Dal Dipartimento di Stato Julie Chung ha avuto parole di condanna per «l’arresto del deputato venezuelano Freddy Guevara e le minacce contro Juan Guaidó. Sollecitiamo la comunità internazionale a condannare insieme a noi questi atti e a chiedere la liberazione di tutti i detenuti per motivi politici», ha twittato Chung.