Madre e figlia uccise nel Siracusano: fermato un 38enne – Meteoweek

I carabinieri del comando provinciale su disposizione della Procura di Siracusa, hanno fermato un lentinese, Adriano Rossitto, di 38 anni, per omicidio e occultamento di cadavere.

I fatti che hanno portato all’esecuzione del provvedimento si riferiscono al rinvenimento, nell’arco di poche ore ed in due differenti luoghi l’8 luglio scorso, dei cadaveri di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 89 e 56 anni, che vivevano insieme a Lentini. Il corpo dell’anziana era stato occultato in una bara, avvolto in una pellicola di plastica.

LEGGI ANCHE: Ruba la bandiera dell’Italia ad un bimbo durante i festeggiamenti: il padre gli rompe la gamba

Secondo l’accusa sarebbe stato l’uomo ad uccidere Lucia Marino, la 56enne ritrovata venerdì scorso nel suo appartamento di via Gorizia a Lentini, e la madre della donna Francesca Oliva, 89 anni, il cui corpo è stato trovato l’indomani in un garage in via Murganzio, sempre a Lentini, il giorno dopo. Le indagini, coordinate dal procuratore Sabrina Gambino e dal sostituto Maria Chiara Vedovato, sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo della compagnia di Augusta e della stazione di Lentini.