Bollettino coronavirus 15 luglio: 2.455 contagi 9 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 15 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.153. Sono invece 9 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 23. Sono 190.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 210.599. Il tasso di positività è dell’1,3%, in aumento rispetto all’1,02% di ieri.

Sono 153 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 2 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 11 (ieri 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 353 i nuovi positivi, nessuna vittima

Sono 353 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.079 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,9%, tornando quasi al massimo di questi giorni che era stato al 2,5%. L’isola è di nuovo al secondo posto ex equo per i nuovi contagi giornalieri in Italia, insieme, al Lazio e dietro alla Lombardia che mostra 381 casi. Gli attuali positivi sono 4.140 con un aumento di 202 casi. I guariti sono 171 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono stati. morti. Il totale dei decessi resta a 6.006. Sul fronte ospedaliero c’è la risalita dei ricoverati che sono adesso 161, quattro in più rispetto a ieri, mentre sono 21 quelli in terapia intensiva uno in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta con 74 casi, Enna con 30, Messina 11, Agrigento 58, Ragusa 29, Palermo 15, Catania 104, Trapani 38, Siracusa 14. 20 casi a Catania si riferiscono al recupero di periodi precedenti eseguiti tra dicembre 2020 e gennaio 2021. A Palermo 11 sono migranti in centri accoglienza.

Nel Lazio un morto e 353 casi, 178 a Roma

“Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-806) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 353 nuovi casi positivi (+145), 1 decesso ( = ), i ricoverati sono 105 (-16), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 190. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 178. Nelle province si registrano 32 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Campania 234 positivi, sale indice di contagio

Continua a salire, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 234 i casi positivi al Covid su 8.590 tamponi molecolari esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 2,12%, oggi è 2,72%. Un decesso si è registrato nelle ultime 48 ore. In merito alla situazione degli ospedali, resta invariato a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva; salgono leggermente i ricoveri in degenza, ieri erano 192 ed oggi sono 195.

Toscana; un nuovo decesso, in aumento ricoveri

Sono 173 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana, che portano a 245.342 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi hanno un’età media di 34 anni: in particolare il 28% ha meno di 20 anni, il 36% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, l’11% tra 60 e 79 anni, appena l’1% 80 anni o più). Eseguiti 6.226 tamponi molecolari e 5.085 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 5.085 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Oggi si registra un nuovo decesso, una donna di 74 anni residente nel territorio della provincia di Arezzo: in totale sono 6.897 i morti da inizio pandemia. In aumento le persone ricoverate: sono complessivamente 77, 6 in più rispetto a ieri, più 8,5%), 15 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.878 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, +5,8% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.490 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (80 in più rispetto a ieri, più 5,7%). Sono 7.074 (3 in più rispetto a ieri, più 0,04%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 50 casi in più rispetto a ieri, Prato 15, Pistoia 17, Massa Carrara 13, Lucca 13, Pisa 9, Livorno 3, Arezzo 20, Siena 12, Grosseto 21.

In Emilia-Romagna 167 nuovi casi, come a inizio giugno

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 167 i contagi comunicati oggi dalla Regione, sulla base di poco più di 15.700 tamponi. Dato mai così alto dal 6 giugno (172). L’età media cala ancora, sotto i trent’anni: 29,8. Oggi non si segnala nessun nuovo decesso, mentre negli ospedali ci sono quattro pazienti Covid in meno. Le province col maggior numero di contagi giornalieri sono Rimini (29) e Bologna (28 più 6 del circondario imolese). A seguire Reggio Emilia (26), Piacenza (22), Parma (16), Modena (15), Ferrara (12), Forlì-Cesena (7), Ravenna (6).

Sardegna, 112 casi in più e un decesso

Un nuovo decessi e altri 112 casi di positività in Sardegna, dove la Regione – visti i numeri, in netta risalita, delle ultime settimane – sta ipotizzando nuovi controlli agli arrivi nell’Isola. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra una decesso, mentre sono 5.620 i test in più eseguiti. I ricoveri ospedalieri sono 42 pazienti (-6 rispetto al report precedente), 3 in terapia intensiva (+2). Nel monitoraggio odierno, fanno sapere dalla Regione, è presente il risultato di un riallineamento fra il database dell’ISS e il dato presente nel flusso informativo del Ministero della Salute e Protezione civile, che va a modificare il totale dei guariti e delle persone in isolamento domiciliare. Attualmente in Sardegna sono 1.219 le persone in isolamento domiciliare e 1.528 i guariti in più, in base al riallineamento del dato. Sul territorio, dei 57.913 casi positivi complessivamente accertati, 15.348 (+61) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.820 (+27) nel Sud Sardegna, 5.207 (+3) a Oristano, 10.976 (+1) a Nuoro, 17.548 (+20) a Sassari.

