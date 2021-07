Perde il controllo dell’auto e finisce dentro un bar sfondando la vetrina [VIDEO]

Ha perso il controllo della vettura ed è finita dentro un bar mentre cercava di parcheggiare. È accaduto a Lecce, durante le manovre l’auto ha sfondato la vetrina di un locale, al suo interno molti clienti e molta gente in attesa. Gran paura tra i presenti ma nessun ferito.

La paura è stata tanta, insieme alla sorpresa di trovarsi una macchina all’improvviso dentro al bar. L’incidente avrebbe potuto avere delle gravissime conseguenze, tutto è avvenuto in pochi istanti, si è infatti perfino pensato che la donna alla guida avesse avuto un malore. In realtà sembrerebbe essere stato un “semplice errore”.

Cosa è accaduto

Era convinta di aver inserito la retromarcia, invece si trattava della prima. Poi ha premuto l’acceleratore e l’auto è quindi piombata dentro al bar. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per poter ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. La donna alla guida è stata affidata sotto choc alle cure dei sanitari ma non ha riportato fortunatamente gravi ferite.