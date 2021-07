Boris Johnson in contatto con il ministro della Salute positivo: non si isola ma parteciperà ad un programma ‘alternativo’

Continuerà a lavorare Boris Johnson nonostante il contatto con il ministro della Salute Sajid Javid risultato positivo al Covid. Johnson non andrà in isolamento ma aderirà ad un ‘programma pilota’ offerto dal Sistema sanitario nazionale, dovrà sottoporsi a dei test quotidiani. La conferma è arrivata direttamente da Downing Street

Il ministro britannico della Salute, Sajid Javid, ieri è andato in quarantena dopo essere risultato positivo al covid-19. I colleghi e i funzionari dovrebbero dunque auto isolarsi per 10 giorni, come previsto dalle regole attualmente in vigore nel Paese. Johnson e Sunak sono stati invece contattati dal sistema sanitario nazionale, per essere inclusi nel programma che prevede, al posto dell’isolamento, dei test quotidiani. Un portavoce di Downing Street ha infatti spiegato che «Vi parteciperanno per poter continuare a lavorare».

Il programma e le aziende coinvolte

Sono al momento circa 20 gli enti e le aziende coinvolte in questo tipo di programma. Tra questi vi è anche Downing Street oltre che Network Rail (le ferrovie), Transport for London (il sistema di trasporto pubblico londinese), Heathrow Airport e Border Force, riferisce Sky News.