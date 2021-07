Lutto per Billy Costacurta, la tragedia in un incidente stradale

Terribile lutto per Alessandro “Billy” Costacurta, l’ex calciatore del Milan e della Nazionale sposato con Martina Colombari, è morta la mamma, Margherita Beccegato.

La mamma di Costacurta è rimasta vittima di un incidente stradale finendo contro un muro, a Cavaria con Premezzo (Varese). È probabile che la donna abbia avvertito un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del mezzo.

Sul posto sono giunti i soccorsi, i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), insieme al 118 e alla Polizia Locale, sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, ma per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’incidente è avvenuto in via Padre Reginaldo Giuliani a Premezzo (Varese) e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.