Se rimaniamo nel suo amore | Il Vangelo di oggi Venerdì 23 Luglio 2021

Se rimaniamo nell’amore di Dio manifestato ed incarnato in Gesù, potremo allora chiedere ed ottenere ciò che vorremo

Liturgia di oggi Venerdì 23 Luglio 2021

SANTA BRIGIDA DI SVEZIA, RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA – FESTA

Rallegriamoci tutti nel Signore,

in questo giorno di festa in onore di santa Brigida;

della sua gloria si allietano gli angeli e lodano il Figlio di Dio.

Prima Lettura

Non vivo più io, ma Cristo vive in me.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Gal 2,19-20

Fratelli, mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio.

Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me.

E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 33 (34)

R. Benedirò il Signore in ogni tempo.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:

i poveri ascoltino e si rallegrino. R.

Magnificate con me il Signore,

esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore: mi ha risposto

e da ogni mia paura mi ha liberato. R.

Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo salva da tutte le sue angosce. R.

L’angelo del Signore si accampa

attorno a quelli che lo temono, e li libera.

Gustate e vedete com’è buono il Signore;

beato l’uomo che in lui si rifugia. R.

Temete il Signore, suoi santi:

nulla manca a coloro che lo temono.

I leoni sono miseri e affamati,

ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. R.

Il Vangelo di oggi Venerdì 23 Luglio 2021

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 15,1-8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi.

Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Parola del Signore.

Il commento al Vangelo di oggi Venerdì 23 Luglio 2021

Gesù desidera che portiamo molto frutto, frutti di carità e di vita eterna per noi e per gli altri, ma per fare questo occorrono due elementi: che rimaniamo in lui, nell’amore che ci ha insegnato, nella preghiera, nei Comandamenti, e che veniamo “potati”, cioè che rinunciamo a qualcosa.

Possiamo essere potati anche dopo aver portato frutto, come fanno gli agricoltori, affinché ci siano frutti più belli. Ogni potatura non è indolore. Chi resta con Dio deve essere pronto alla prova, ma anche alla vittoria finale su ogni cosa. Perché, rimanendo attaccati a lui, siamo innestati nella vita stessa, mentre se ce ne andiamo raminghi non possiamo avere in noi la vita.

Il commento al Vangelo di ieri

Se rimaniamo nel Suo amore invece, nell’amore di Dio manifestato ed incarnato in Gesù, potremo allora chiedere ed ottenere ciò che vorremo. Dio ci chiede solo questo: avere fiducia in lui, seguirlo ed amare. In questo modo saremo “attaccati” come tralci alla linfa viva del suo amore, alla vera vite che è lui e che porta frutti di gioia. Chiedendo, così, otterremo, e così Dio sarà glorificato, cioè troverà compiacimento nel favorire le nostre richieste, le richieste dei suoi figli. Come fare, infine, per rimanere in lui? Sapere, innanzitutto, di appartenergli, di appartenere al suo amore dall’eternità.