Bollettino coronavirus 24 luglio: 5.140 contagi, 5 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 24 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 5.140 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.143. Sono invece 5 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 17. Sono 258.929 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 237.635. Il tasso di positività è del 2%, in lieve ribasso rispetto al 2,2% di ieri. Tornano a salire le terapie intensive: Sono 172 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 21 (ieri 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.340, in aumento di 36 rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.312.673, i morti 127.942. I dimessi ed i guariti sono invece 4.122.208, con un incremento di 1.362 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 62.523, in aumento di 3.771 unità nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

Nel Lazio 845 casi, “lieve calo ma bisogna vaccinarsi”

“Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (+20) e quasi 23mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (-9), 0 decessi (-1), i ricoverati sono 196 (+13), le terapie intensive sono 32 (+2), i guariti sono 266. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 558. Nelle province si registrano 112 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Calano lievemente i casi e i decessi ma bisogna mantenere alta l’attenzione e vaccinarsi”, osserva.

In Sicilia 626 i nuovi positivi, una vittima

Sono 626 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.735 tamponi processati nell’isola. L’incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 4,5%. L’isola risale al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 7.472 con un aumento di altri 569 casi. I guariti sono 56 mentre nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024. Sul fronte ospedaliero sono adesso 209 i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 27 i ricoverati, ben 6 in più Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.

In Toscana 441 nuovi positivi, nessun decesso

I ricoverati sono 99 (1 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più). In Toscana sono 441 i nuovi casi Covid (430 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano il totale a 248.058 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 237.484 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.887 tamponi molecolari e 7.067 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 5.804 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.673, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 99 (1 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 441 nuovi positivi odierni è di 30 anni circa (35% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 21% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più).

Campania; 341 nuovi casi, intensive +1

Sono 341 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.992 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4,26%, in risalita rispetto al 3,58 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala una nuova vittima e un lieve incremento nell’occupazione delle terapie intensive (+1), a quota 12. Migliora invece la situazione delle degenze ordinarie: i posti letto scendono a 176 (-13 rispetto a ieri).

Piemonte 61 casi, nessun decesso e +7 ricoveri

Sono 161 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. Lo comunica la Regione. Si tratta dello 0,7% dei 24.198 tamponi che sono stati eseguiti. Gli asintomatici sono 53. Non sono stati segnalati decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri), in altri reparti sono 54 (+7 rispetto). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è 368.527 con 11.699 morti.

In aggiornamento