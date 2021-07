Patrigno abusava da anni della figlia 11enne della moglie: arrestato

Arrestato un uomo di 53 anni di Ariano Irpino (Avellino), accusato di violenza sessuale nei confronti della sua figliastra

Arrestato un uomo di 53 anni di Ariano Irpino (Avellino), accusato di violenza sessuale aggravata su una bimba di 11 anni, che sua moglie aveva avuto da una relazione precedente. L’uomo è finito in carcere, in quanto sussiste il «concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi delitti», dato che il pm ha constatato «la totale incapacità dell’indagato di controllare gli istinti sessuali».

L’inchiesta è partita dopo la denuncia avanzata il 25 giugno in commissariato dalla moglie dell’uomo e madre della bambina, che la donna ha avuto da una relazione precedente. La donna ha trovato in camera della figlia, una lettera in cui la bambina descriveva gli atti di violenza sessuale che l’uomo le infliggeva.

La bimba, 11 anni, è stata sentita dalla polizia giudiziaria con l’aiuto di una persona esperta in psicologia, nell’ambito dello “Spazio ascolto vittime vulnerabili”. Nel corso del racconto, l’11enne parlando di quanto aveva riportato nella lettera, ha fatto emergere ulteriori dettagli, che poi la polizia ha riscontrato durante le indagini.

L’uomo avevano commesso violenza sessuale sulla bambina già da quando lei aveva 9 anni. Approfittava del fatto che la moglie non fosse in casa, si avvicinava alla figlia in modo affettuoso e simulava dei giochi per trarla in inganno.