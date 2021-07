Bollettino coronavirus 30 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Zaia, ‘in Veneto 1.043 nuovi casi e nessun decesso’

“Nelle ultime 24 ore sono 1.043 i nuovi casi di Covid, con un’incidenza del 2,47%”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto , Luca Zaia, durante la conferenza stampa specificando che “grazie ai vaccini però non sale la pressione sugli ospedali: in regione ci sono 156 ricoverati, 9 meno di ieri, di cui 17 in terapia intensiva, uno in meno di ieri”. “Nessun decesso, il totale in regione resta 11.641. L’ondata in corso – ha spiegato Zaia – ha caratteristiche anomale rispetto alle ondate precedenti. Ci sono due caratteristiche diverse: la prima è che ci sono molti meno ospedalizzati. La seconda, fondamentale, è la quantità importante di asintomatici. Queste caratteristiche sono dettate anche dalla diffusione delle vaccinazioni”.

In Toscana 720 nuovi casi, un decesso

I ricoverati sono 141 (16 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in più). In Toscana sono 720 i nuovi casi Covid (698 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 251.332 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.979 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.351 tamponi molecolari e 5.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 7.158 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.441, +11,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 141 (16 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 90 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 720 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 40% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più).

Puglia, 248 casi, nessun morto

Sono di nuovo in forte crescita i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia a fronte di un lieve aumento dei test. Per fortuna non si registrano decessi. E’ molto lenta la crescita dei guariti e pertanto gli attuali positivi sfondano abbondantemente quota 2000. Crescono anche i ricoverati. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati registrati 11.859 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 248 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia Bat, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. Cinque casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano 151 su 11.363 tamponi. I decessi complessivi rimangono fermi a 6.669. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test. Sono 246.971 i pazienti guariti mentre ieri erano 246.905 (+66). I casi attualmente positivi sono 2159 mentre ieri erano 1.977 (+182). I ricoverati sono 90 mentre ieri erano 84 (+6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 255.799, così suddivisi:95.749 nella provincia di Bari; 25.817 nella provincia di Bat; 20.088 nella provincia di Brindisi;45.487 nella provincia di Foggia; 27.641 nella provincia di Lecce; 39.760 nella provincia di Taranto;851 attribuiti a residenti fuori regione; 406 provincia di residenza non nota.

In Abruzzo 112 nuovi positivi e nessun decesso

Sono 112 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76.124. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.514. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72215 dimessi/guariti (+36 rispetto a ieri). Sono 22 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale, nessuno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1273 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2448 tamponi molecolari (1257710 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3039 test antigenici (576230). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.04 per cento. Del totale dei casi positivi, 19322 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 19703 in provincia di Chieti (+10), 18553 in provincia di Pescara (+39), 17833 in provincia di Teramo (+52), 596 fuori regione (-1) e 117 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Basilicata, 37 contagi e nessun decesso

In Basilicata sono 37 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 su un totale di 892 tamponi molecolari e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. I positivi sono 35 residenti e 2 cittadini di altre regioni. I lucani guariti o negativizzati sono 6. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 15 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 646. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.861 somministrazioni. Finora 351.440 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (63,5 per cento) e 250.008 hanno ricevuto anche la seconda dose (45,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 601.448. La percentuale più alta, almeno per la prima dose, si registra nella fascia di età 70-79 anni con il 92,9 per cento.

Valle D’Aosta, nessun decesso 10 nuovi contagi

Nessun decesso e 10 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo di persone colpite da virus da inizio emergenza a 11.761. I casi positivi attuali sono 60 di cui uno ricoverato in ospedale e 59 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti salgono a 11.228, uno in più rispetto all’ultima rilevazione mentre il casi complessivamente testati sono 71.075. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza sono 473.

