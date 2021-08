Focolaio covid dopo una festa tra giovani: 70 positivi, 3 sono intubati

Focolaio covid a Pantelleria dopo una serata tra giovani con un centinaio di ragazzi. Sono 70 le persone positive tre sono state ricoverate in terapia intensiva intubate, l’ultimo trasferito in elisoccorso la scorsa notte.

Le persone risultate positive sono tutte residenti a Pantelleria. «I medici dell’Usca e dell’Asp sono riusciti già a tracciare tutti i partecipanti alla festa e sono tutti messi in isolamento domiciliare – ha dichiarato il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo – A Pantelleria la metà della popolazione è vaccinata, i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Un motivo in più per vaccinare e rendere finalmente l’isola Covid free».