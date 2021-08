Incendio in un appartamento: muore un 79enne, messa in salvo la figlia

Nell’incendio, scoppiato in un appartamento di Genova, un uomo di 79 anni è morto, mentre la figlia è salva

Si è verificato un incendio a Genova, in un appartamento in cui ha perso la vita un uomo di 79 anni, mentre sua figlia è in salvo. I pompieri sono intervenuti stanotte intorno alle 4 in Via dei Sansone a causa del fuoco sviluppatosi in una casa all’ultimo piano di un edificio di 8 piani.

I vigili del fuoco hanno subito trovato una persona affacciata alla finestra cercava di respirare aria buona, ossia una donna di 44 anni, che i pompieri hanno salvato dopo aver sfondato il portone di ingresso.

Leggi anche:—>Positiva al Covid partorisce e fugge dall’ospedale lasciando lì il neonato

I vigili hanno cominciato a cercare nell’appartamento, individuando il cadavere del padre della 44enne, per cui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato del tutto inutile. Nelle operazioni di soccorso i pompieri hanno fatto evacuare tutto l’edificio.

Leggi anche:—>Giallo sulla morte di Francesco trovato carbonizzato, martedì l’autopsia

Due abitanti del palazzo sono invece finiti in ospedali con sintomi di intossicazione, ossia la figlia dell’uomo che ha perso la vita nell’incendio e un’altra inquilina, ricoverata al Galliera. Nessuna delle due donne sarebbe in pericolo di vita. Nelle prime ore della mattina gli ultimi tre piani del palazzo erano inagibili. Non vi sono ipotesi su cosa abbia potuto provocare le fiamme.