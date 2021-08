Lampedusa: centinaia di migranti sbarcati nella notte, hotspot al collasso

Sei navi sono giunte in queste ore sull’isola cariche di persone. La struttura di prima accoglienza è di nuovo al collasso

Un susseguirsi di nuovi sbarchi in queste ore a Lampedusa stanno mettendo in grossa difficoltà l’hotspot dell’isola. Sono 424 i migranti soccorsi in questa notte dalla Guardia Costiera su sei imbarcazioni giunte nelle acque italiane. 178 sono sbarcati ieri sera al molo Favaloro, sulla più grande delle Pelagie si è registrato nella notte un nuovo approdo, 246 persone che viaggiavano a bordo di due barchini lasciati alla deriva, soccorse dalla Capitaneria di Porto.

In totale in poche ore ieri sono giunti in 551 migranti, tutti trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, le presenze sono tornate a superare quota 1.100 a fronte di una capienza di 250 posti. Nonostante i diversi trasferimenti, con il traghetto di linea e sulle navi quarantena, la struttura di primissima accoglienza è nuovamente al collasso.