Due fucili e munizioni nel ripostiglio di casa: quarantenne denunciato

Un quarantenne della provincia di Teramo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi. I Carabinieri della Stazione di Bellante, con l’aiuto dell’unità cinofila anti esplosivo di Chieti, hanno rinvenuto nella sua abitazione due fucili e una trentina di cartucce di vari calibri. Le armi, che erano nascoste in un ripostiglio, sono state sequestrate.

Due fucili e una trentina di cartucce di vari calibri pronti ad essere utilizzati. È questo il bottino rinvenuto dai Carabinieri del Comando Stazione di Bellante presso l’abitazione di G. R., quarantenne originario del posto. L’aiuto dell’unità cinofila anti esplosivo di Chieti – in particolare del pastore tedesco “Keiko” – è stato provvidenziale per il ritrovamento delle armi nel ripostiglio dell’appartamento, dove erano accatastati oggetti di vario genere. La perquisizione domiciliare è scattata poiché le forze dell’ordine avevano il sentore, successivamente confermato, che il soggetto in questione detenesse illegalmente delle armi.

Nell’abitazione di Bellante, in particolare, sono stati ritrovati un Flobert cal. 8 ed una Carabina ad aria compressa, oltre alle munizioni. Da chiarire se essi siano stati utilizzati in passato per atti criminali. L’armamento è stato sequestrato. Il quarantenne G. R. è stato denunciato per detenzione abusiva di armi. Dovrà rispondere delle accuse di fronte al Tribunale di Teramo.