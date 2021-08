Da domani Green Pass obbligatorio: scaricati 48 milioni di certificati

A partire da domani scatta l’obbligo del Green Pass per alcune categorie di attività al chiuso. Oggi previsto vertice governo-Cts

A partire da domani, in tutto il Paese scatta l’obbligo Green Pass per alcune categorie di attività al chiuso. Per oggi è previsto un vertice governo-Cts e poi il Consiglio dei ministri dovrà mettere a punto un nuovo decreto con tutte le norme sul Green Pass. Tra le questioni più complicate c’è l’obbligo vaccinazione per staff della scuola in modo assicurare una ripartenza in presenza.

Ieri, la piattaforma nazionale DGC per emettere il Green Pass, ha registrato 61 milioni di certificati emessi da quando è partita, 48,3 milioni dei quali già scaricati dai cittadini tramite canali differenti. Il Green Pass sarà richiesto per prendere parte a cerimonie civili e religiose, entrare in residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, uscire ed entrare da territori in zona rossa o arancione.

A partire da domani, con il Green Pass si potrà accedere nei ristoranti al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e gare sportive, musei e altri luoghi in cui vi siano cultura e mostre. E ancora piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi. Stessa cosa per centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, per ciò che concerne attività al chiuso esclusi i centri educativi per l’infanzia. Ci vorrà il Green Pass per attività di sale gioco, scommesse, bingo e casinò, nonché concorsi pubblici.

Il certificato verde attesterà di aver ricevuto almeno una inoculazione di vaccino o essere negativi a tampone molecolare o rapido nelle 48 precedenti o essere guariti dal Coronavirus nei sei mesi precedenti. Non si richiede Green Pass per i bambini e a soggetti esenti con idonea certificazione medica.