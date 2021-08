Bollettino coronavirus 6 agosto: 6.599 contagi, 24 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 6.599 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 244.657 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 212.227. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di ieri.

Sono 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 32 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.449, 40 in più rispetto a ieri. In Italia sono 104.685 gli attualmente positivi al Covid, con un incremento di 3.639 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.383.787, i morti 128.187. I dimessi e i guariti sono invece 4.150.915, con un incremento di 2.936 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 789 nuovi positivi, 9 vittime

Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.547 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale al 5,4%, ieri era al 3,8%. L’isola torna al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 12.979 con un aumento di altri 432 casi. I guariti sono 348 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime e il totale dei decessi sale a 6.076. Sul fronte ospedaliero sono adesso 417 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 42 i ricoverati, 2 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 200, Catania 128, Agrigento 111, Caltanissetta 54, Trapani 98, Ragusa 70, Siracusa 57, Enna 33, Messina 38.

Nel Lazio 762 nuovi casi, 344 a Roma

“Oggi si registrano 762 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+218), 2 decessi, compresi i recuperi (-4) i ricoverati sono 397 (+5), le terapie intensive sono 54 (+1). I casi a Roma città sono a quota 344″.Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale) – aggiunge -. RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio”. L’RT passa da 2,01 a 1,24. “L’incidenza rimane costante a 72/100mila abitanti, in prevalenza riguarda la fascia di popolazione giovane 20/30 anni” sottolinea D’Amato.

In Toscana 2 nuovi decessi, sempre su i ricoveri

In Toscana sono 255.717 i casi di positività al Coronavirus, 734 in più rispetto a ieri. L’età media dei 734 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa: 28% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. Oggi si registrano purtroppo due nuovi decessi – due donne con un’età media di 75 anni, delle province di Firenze e Arezzo – che portano il totale a 6.926 deceduti. Sempre su i ricoveri: sono 229, 6 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.109 (93,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.682, +6,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 9.453 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (584 in più rispetto a ieri, più 6,6%). Sono 12.426 (72 in più rispetto a ieri, più 0,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 212 casi in più rispetto a ieri, Prato 67, Pistoia 68, Massa Carrara 30, Lucca 74, Pisa 87, Livorno 76, Arezzo 63, Siena 37, Grosseto 20.

Oltre 700 casi in Emilia-Romagna, calano i ricoverati

Altri 717 casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e un morto, una donna di 73 anni della provincia di Bologna, in un giorno in cui però, dopo alcuni giorni di crescita, calano i ricoveri: due in meno in terapia intensiva, per un totale di 22, quattro in meno negli altri reparti Covid, 263 in tutto. I nuovi contagi sono stati rilevati con 28.084 tamponi nelle ultime 24 ore. L’età media è 33 anni, 219 gli asintomatici. Tra le province, Bologna è al primo posto con 143 casi più 14 del circondario imolese, poi Rimini con 117. I positivi attivi sono 9.567 (+565 rispetto a ieri), il 97% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 151 in più. Alle 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 5.257.261 dosi di vaccino dall’inizio della campagna e sono 2.422.177 le persone che hanno completato il ciclo.

In aggiornamento