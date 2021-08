Incendi al Sud: due decessi in Calabria, in Sicilia è stato d’emergenza

Trovati due morti in un uliveto travolto dal fuoco: in Calabria sono attivi 57 roghi. In Sicilia Musumeci prevede pericoli per altri 15 giorni

Gli incendi stanno devastando diverse aree del nostro Paese, ma in particolare al Sud la situazione è molto seria. In Calabria sono morti un uomo e una donna in un uliveto colpito dalle fiamme in provincia di Reggio Calabria. I vigili del fuoco hanno trovato i cadaveri durante un intervento per un incendio in un bosco in località San Lorenzo.

Il fuoco aveva già devastato una stalla e un’altra struttura e in zona stanno operando 5 Canadair. Intanto i roghi attivi ieri erano 57 in tutta la Calabria, metà dei quali in provincia di Cosenza. Il drammatico episodio si è verificato in zona Aspromonte. Le due vittime, 53 e 54 anni, probabilmente erano intenti nello spegnere il fuoco per salvare l’uliveto.

Leggi anche:—>Palamara a Meteoweek: «Scendo in campo in politica, anche per riformare la Giustizia» [VIDEO]

I vigili hanno trovato i due corpi accanto a un mezzo agricolo. Intanto anche la Sicilia brucia, e il governatore Nello Musumeci ha decretato lo stato di emergenza. La Sicilia, nel corso delle ultime settimane, ha subìto molti incendi, parecchi roghi nei boschi, nelle campagne incolte, anche in zone urbane. Gravi i danni al patrimonio boschivo, all’agricoltura, all’allevamento, palazzi, civili, rurali, industriali.

Leggi anche:—>Meteo, allerta per sabato 7 agosto: ecco le regioni a rischio cattivo tempo

Le temperature alte, previste anche nelle prossime due settimane, possono purtroppo creare le condizioni per inneschi e quindi nuovi incendi.