La presenza di Dio | Il Vangelo di oggi Sabato 7 Agosto 2021

Chiunque cerca la verità, troverà in qualche modo la presenza di Dio. Un Dio che, se gli si lascerà un piccolo varco, farà grandi cose in noi.

Liturgia di oggi Sabato 7 Agosto 2021

SABATO DELLA XVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

O Dio, vieni a salvarmi,

Signore, vieni presto in mio aiuto.

Tu sei mio aiuto e mio liberatore:

Signore, non tardare. (Sal 69,2.6)

Prima Lettura

Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore.

Dal libro del Deuteronòmio

Dt 6,4-13

Mosè parlò al popolo dicendo:

«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile.

Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 17 (18)

R. Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza,

Signore, mia roccia,

mia fortezza, mio liberatore. R.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;

mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.

Invoco il Signore, degno di lode,

e sarò salvato dai miei nemici. R.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia,

sia esaltato il Dio della mia salvezza.

Egli concede al suo re grandi vittorie,

si mostra fedele al suo consacrato. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 7 Agosto 2021

Se avrete fede, niente vi sarà impossibile.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 17,14-20

In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e sovente nell’acqua. L’ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo».

E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito.

Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?».

Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: “Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».

Parola del Signore.

La presenza di Dio | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 7 Agosto 2021

In questo passo del Vangelo Gesù ci parla della fede. Sostiene che se anche uno avesse una fede pari ad un granello di senape potrebbe fare cose grandi e miracolose. Questo è significativo del fatto che probabilmente sono pochi coloro che hanno davvero fede, perfino tra i suoi apostoli e discepoli. Ma cos’è la fede? Fede è fiducia in Dio, nella vita e anche in noi stessi, oggetti del suo amore. Un amore paterno, in virtù del quale Egli fa tutto per i propri figli, ma non li esenta dalle prove, necessarie per crescere.

Questo povero padre presentato nel Vangelo, che è venuto a supplicare Gesù per il figlio oppresso dal maligno, si è prima rivolto ai suoi discepoli, i quali non sono riusciti, per mancanza di fede, a guarirlo e liberarlo.

Per questo Gesù esclama con rammarico “O generazioni incredula!”: per via della poca fede di coloro che, pur essendo sempre stati con lui e avendo assistendo ai suoi miracoli, quando si trovano di fronte ad un male inspiegabile, lasciano venir meno la propria fede. Eppure, ci dice Gesù, essa può far spostare le montagne, donare pazienza nei problemi più grandi e vederli risolti per opera divina!

Dice la filosofa, mistica e scrittrice francese Simone Weil: “Chi tra la verità e il Cristo sceglie la verità, trova il Cristo”. Ognuno spera o crede in qualcosa. Chiunque cerchi la verità, troverà in qualche modo la presenza di Dio. Un Dio che, se gli si lascerà un piccolo varco nel cuore, grande quanto un granello di senape, farà grandi cose in noi e per noi.