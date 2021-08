Previsioni Meteo domani domenica 8 | coperto al nord

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 8 agosto. Al nord cieli nuvolosi con rovesci. Al centro nubi sparse. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 8 agosto

Nord:

Al mattino ancora molte nubi sulle regioni alpine centrorientali con rovesci o temporali diffusi, intensi al primo mattino sulla lombardia centrosettentrionali, in successiva attenuazione dal pomeriggio sulla lombardia e dalla serata sul triveneto centrosettentrionale; locali addensamenti compatti sulla liguria centrorientale, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Centro e Sardegna:

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato su tutto il meridione.

Temperature:

Minime in aumento su tutto il paese; – massime in aumento al sud, aree costiere adriatiche, Sardegna orientale nord-ovest e pianura padana orientale, stazionarie sul restante settore peninsulare, in diminuzione sul resto della Sardegna.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi a ridosso dei rilievi centrosettentrionali.

Mari:

Molto mosso il mar ligure e mare di Sardegna; mossi l’adriatico e tirreno centrosettentrionali; da poco mossi a mossi i restanti mari.