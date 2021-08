Ciro Grillo, la pm dell’inchiesta è stata trasferita: «Troppe pressioni»

Laura Bassani, la pm che ha coordinato, con il procuratore Gregorio Capasso, l’inchiesta su Ciro Grillo e gli altri tre ragazzi che avrebbero abusato sessualmente di una diciannovenne in Costa Smeralda, è stata trasferita dalla Procura di Tempio Pausania alla Procura dei Minori di Sassari. La richiesta è partita proprio dal pubblico ministero stesso.

Laura Bassani non presterà più servizio presso la Procura di Tempio Pausania. Il pubblico ministero, che ha coordinato insieme al procuratore Gregorio Capasso le indagini sul caso di abusi sessuali perpetrati da Ciro Grillo e da altri tre amici genovesi, ha chiesto e ottenuto il trasferimento presso un’altra struttura del Ministero della Giustizia. Più precisamente, ella a breve inizierà il proprio percorso presso la Procura dei Minori di Sassari. Il tutto nonostante si sia ormai entrati nella fase clou della vicenda giudiziaria che vede come protagonista il figlio dell’attore comico, nonché fondatore del MoVimento 5 Stelle. La fase delle indagini si è infatti conclusa e ora il caso è tra le mani del giudice per le udienze preliminari della procura tempiese, che entro l’anno avrà il compito di emanare un verdetto sul rinvio a giudizio richiesto dalla Procura.

Il trasferimento – domandato e ottenuto – sarebbe stato, stando alle motivazioni fatte trapelare dal pm, inevitabile. Laura Bassani, infatti, avrebbe vissuto gli ultimi mesi sotto eccessive pressioni date dalla grande mole di lavoro arrivata in merito al caso di Ciro Grillo, nonché inevitabilmente anche dal grande clamore mediatico che la vicenda nel suo complesso ha suscitato. Da qui è arrivata la richiesta di un cambio di incarico da parte del pubblico ministero, che da domani presterà servizio presso un’altra struttura. Naturalmente cambieranno anche i compiti che le verranno affidati.

La pm Bassani lascia la Procura di Tempio Pausania: il commento del procuratore Capasso

La decisione presa da Laura Bassani ha scosso e in un certo senso spiazzato anche Gregorio Capasso. Il procuratore che opera a Tempio Pausania ha svelato ai microfoni dell’Adnkronos le sensazioni provate dopo il cambio di fronte: “Per noi è una perdita importante sotto il profilo umano e professionale anche se auguro alla collega tutto il bene possibile. Non mi piace guardarmi indietro e rievocare vicende che hanno messo a dura prova il nostro Ufficio e che sono note a tutti”, ha detto.

Gregorio Capasso ha fatto intendere che, al di là della dipartita del pm Laura Bassani, restano i problemi di organico che ormai da troppo tempo attanagliano la Procura di Tempio Pausania. Essi sono stati segnalati subito dopo l’insediamento del procuratore e sono peggiorati con il tempo: “Circa tre anni fa avevo trasmesso ai competenti organi del Ministero, al Csm e alla Procura Generale di riferimento una serie di relazioni riguardanti la situazione, a dir poco precaria, del mio ufficio giudiziario con specifico riferimento ai magistrati in servizio, al personale amministrativo e all’immobile sede dell’ufficio. E oggi devo rilevare che la situazione non è in alcun modo cambiata”.

A livello numerico, infatti, la situazione a Tempio Pausania è a dir poco critica. Gregorio Caparro non usa mezzi termini nell’esporre il tutto a mezzo stampa: “Oltre al sottoscritto che è costretto ad occuparsi in prima persona anche della gestione di tutti i servizi penali e amministrativi per le gravi carenze sopra evidenziate e soprattutto per la totale assenza di figure amministrative dirigenziali, come il dirigente, il direttore amministrativo e funzionari giudiziari, sono in servizio, sui sei sostituti previsti in pianta organica, solo due giovani colleghi di prima nomina, di cui uno ha preso possesso dell’ufficio poco più di 9 mesi fa. Un terzo terminerà la sua esperienza a Tempio nel novembre prossimo”.

Alla Procura di Tempio Pausania, al di là delle questioni relative al caso su Ciro Grillo, la dipartita di Laura Bassani causerà dunque ulteriori problemi. “Il nostro “giovane” ufficio”, ha concluso Gregorio Capasso, “è sottoposto a pressioni elevatissime che, evidentemente, non possono essere lette solo attraverso l’analisi dei dati statistici”. Le motivazioni del caos sembrerebbero dunque diverse.